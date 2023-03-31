В четырех округах Иркутской области из-за подтоплений введен режим повышенной готовности

В Иркутской области введен режим повышенной готовности в четырех муниципальных округах в связи с активным таянием снега, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание региональной комиссии по ЧС.

К 31 марта подтопления зарегистрированы в Иркутске, Тайшете, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Тайшетском, Жигаловском и Чунском районах. Пострадали 121 земельный участок и два дома.

«Работу с подтоплениями в Иркутске и Иркутском районе будет координировать лично руководитель ГУ МЧС по региону Вячеслав Сергеевич Федосеенко. В течение ближайших дней будем наблюдать ситуацию по всем территориям. Если возникнут ухудшения, примем дополнительные меры оперативного реагирования»,– сообщил Игорь Кобзев.

Сложной остается обстановка в соседнем Забакайкальском крае. Там, по официальной информации регионального минстроя, 3,5 тыс. человек в Сретенском районе «отрезаны от мира из-за подтопления дороги талыми водами». На помощь пострадавшей территории для обеспечения проезда направлена спецтехника.

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Сергей Балин