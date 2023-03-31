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Ярославцы потратили на страхование более 7 млрд рублей

В 2022 году жители Ярославской области потратили на страхование более 7,3 млрд руб. Данные приводит пресс-служба ярославского отделения Банка России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в минувшем году в Ярославской области было оформлено более 791 тыс. страховок. Самым популярным остается автострахование.

«Самый популярный вид страхования у ярославцев – это ОСАГО. Автогражданскую ответственность застраховал каждый четвертый житель. Каждый пятый ярославец, приобретая полис, позаботился о своем имуществе. Каждый одиннадцатый купил полис ДМС и каждый четырнадцатый – застраховался от несчастных случаев и болезней»,— пояснили в пресс-службе ярославского отделения Банка России.

За год ярославцы получили от страховщиков около 4,7 млрд руб. страховых выплат.

Андрей Иванов

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