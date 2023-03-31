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«Заходит андроид в бар», трибьют концерт AC/DC и кулинарный «Концепт»

Куда сходить в выходные 1 и 2 апреля в Ижевске

В эти выходные, 1 и 2 апреля, жителей и гостей столицы Удмуртии ждут концерты с рок-н-роллом и акустикой, а на сценах различных площадок покажут спектакли в жанре научной фантастики, комедии и классические пьесы. Кроме того, ижевчан приглашают на кулинарные мастер-классы, где научат готовить шоколадный флан.

Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Что можно послушать?

1 апреля, в субботу, в BARROCK в столице Удмуртии в 19:00 выступит официальный трибьют AC/DC группа EASY DIZZY. На площадке прозвучат легендарные хиты, а слушателям обещают «прямолинейный рок-н-ролл». Стоимость билетов начинается от 1 тыс. руб.

2 апреля, в воскресенье, в BAЯROCK в 18:00 пройдет акустический концерт. Гостей ждет выступление дуэта BOGEMA, Кости Айпалова, Никиты и Милы, а также Ивана Рокбард LaskOFF. Вход свободный.

2 апреля, в воскресенье, впервые в Ижевске состоится выступление группы «Пневмослон». Гостей ждут в Пинте на улице Молодежная в 20:00. Лорд со своей командой представят праздничную программу с насыщенным сетлистом. Впервые гостей ждет шоу с декорациями, спецэффектами и всем тем, что делает уникальными лайвы группы. Стоимость билетов начинается от 1,8 тыс. руб.

Какие покажут спектакли?

1 апреля муниципальный театр «Молодой человек» в 11:00 и 15:00 покажет спектакль «Денискины рассказы». Зрителям откроют мир Дениски Кораблева и его друзей, где их детская непосредственность и готовность к приключениям всегда одерживают верх над серой повседневностью. Стоимость билетов — 350 руб.

Государственный национальный театр Удмуртии 1 апреля в 17:00 покажет комедию «Золото рыжего Степана» про обеспеченного пенсионера, всю жизнь проработавшего у золотоискателя. У Степана одна забота: кому он оставит свое богатство. У пенсионера нет наследника, поэтому он решает жениться. Пожилой мужчина встречает молодую, красивую и глухонемую девушку, однако на утро после свадьбы она обретает возможность говорить и слышать. Стоимость спектакля начинается от 400 руб.

Муниципальный молодежный театр «Молодой человек» 1 апреля в 18:30 приглашает зрителей на спектакль-репетицию «Театр смешного человека». Здесь каждый зритель может быть актером, участвовать в происходящем на сцене, стать героем Федора Достоевского и творить. Стоимость — 500 руб.

1 апреля в 19:00 группировка Догма в Открытом офисе покажет спектакль «Праздник нам приносят» о несказочных буднях сказочных персонажей. Точнее о тех, кто в них перевоплощается — об ижевских аниматорах, чьи реальные интервью легли в основу пьесы. Гости узнают, кого ненавидит Снегурочка, чего боится Джокер, сколько денег должна Карамелька и другие трагикомичные истории из жизни людей, которые приносят нам праздник. Зрители сами решают, сколько готовы заплатить за спектакль.

Центр современной драматургии и режиссуры 1 апреля в 19:00 представляет спектакль «Заходит андроид в бар» по пьесе Данилы Чекрыгина. Смешная и философская пьеса воронежского драматурга написана в редком для современного театра жанре научной фантастики: андроиды, колонизация Марса, распечатка любой еды за считанные секунды в принтере. Правда, проблемы человечества остались все те же, что и сто, а может быть и тысяча лет назад. Стоимость билетов — от 330 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры 2 апреля, в воскресенье, в 19:00 представляет спектакль «Солнце ромеев» по стихам Федора Сваровского. Зрителей ждет научно-фантастическая сага о войне роботов и людей. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Какие пройдут мастер-классы, экскурсии и выставки?

В субботу, 1 апреля, в Музее искусств пройдут тематические экскурсии в честь 150-летия со дня рождения русского пианиста Сергея Рахманинова. Так, в 13:00 начнется экскурсия «Я — русский композитор» по выставке «О мире мужском и женском», в 16:00 — экскурсия «Сергей Рахманинов: мужской портрет эпохи». Вход по цене билета.

Позднее, в 17:00, в Музее искусств также пройдет мастер-класс «Музыкальный момент» по созданию картины акрилом на оргалите. Стоимость — меньше 500 руб.

В субботу, 1 апреля, в кулинарной студии «Концепт» в 18:30 пройдет мастер-класс. Гостям предложат приготовить цитрусовый салат с уткой, лосось Веллингтон и шоколадный флан с мороженым. Стоимость мероприятия — 2,5 тыс. руб.

2 апреля, в воскресенье, модельная библиотека имени Наговицына в Ижевске в 16:00 приглашает гостей на встречу с блогером Аллой Долгановой, которая вместе с семьей путешествует по Удмуртии и ведет свой блог «УДМУРТИЯ. АБРИС». В нем она рассказывает об уникальных и интересных местах нашего региона. Вход свободный.

В выходные в выставочном зале «Пушкинский» в Ижевске будет работать выставка Виктора Котлярова «Декоративный реализм». Гости смогут увидеть работы в разных жанрах: городские и сельские пейзажи, портреты, натюрморты и жанровые композиции. Художник нередко обращается к народным и мифологическим мотивам. Стоимость билетом для взрослых составляет 150 руб.

Подготовила Софья Лямина

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