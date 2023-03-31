Саратовских депутатов будут выгонять из гордумы за прогулы

На 32-м очередном заседании Саратовской городской думы приняли решение лишать мандатов парламентариев-прогульщиков.

Первым вопросом рассмотрели внесение изменений в Устав города, согласно которым глава города, главы администраций и начальник департамента Гагаринского района должны раз в полгода отчитываться перед жителями. Изменения приняли без обсуждений.

Затем спикер гордумы Елена Злобнова представила поправку в проект решения, согласно которой отсутствие депутата на заседаниях в течение полугода станет основанием для лишения мандата. Поправку приняли также без обсуждений.

Дарья Васенина