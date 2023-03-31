Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовских депутатов будут выгонять из гордумы за прогулы

На 32-м очередном заседании Саратовской городской думы приняли решение лишать мандатов парламентариев-прогульщиков.

Первым вопросом рассмотрели внесение изменений в Устав города, согласно которым глава города, главы администраций и начальник департамента Гагаринского района должны раз в полгода отчитываться перед жителями. Изменения приняли без обсуждений.

Затем спикер гордумы Елена Злобнова представила поправку в проект решения, согласно которой отсутствие депутата на заседаниях в течение полугода станет основанием для лишения мандата. Поправку приняли также без обсуждений.

Дарья Васенина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...