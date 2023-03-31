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Нетрезвого водителя в Можге осудили за наезд на ребенка

В Удмуртии перед судом предстал житель Можги, которого признали виновным в нетрезвом вождении и нарушении правил дорожного движения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью ребенку (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, в октябре 2022 года нетрезвый мужчина за рулем легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик двигался во встречном направлении по улице Можги.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права на управления транспортом сроком на два года.

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