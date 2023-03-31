Курский губернатор рассказал о следственных действиях в отношении замглавы регионального минздрава

Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о том, что Следственный комитет России начал следственные действия в отношении заместителя министра здравоохранения Курской области Константина Зайцева. Он проходит по уголовному делу свидетелем, уточнил глава региона.

Константин Зайцев родился в 1987 году в Москве. Работал начальником территориального управления Западного административного округа Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, начальником управления программ капремонта министерства стройкомплекса Московской области.

Роман Старовойт пообещал информировать о ходе расследования, но никаких подробностей не дал. «Всегда особенно жестко слежу за соблюдением законов и юридической чистотой в деятельности всех структур правительства региона и подведомственных организаций. Для меня это дело принципа и особой важности», — сказал он.

О претензиях полиции к бывшему руководителю тамбовского облздрава Марине Лапочкиной читайте в материале «Ъ» «Врачам предъявят анализы».

Сергей Толмачев

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