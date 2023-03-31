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План на весенний призыв для Нижегородской области составит 3 тысячи человек

Из Нижегородской области весной 2023 года на срочную службу планируется призвать более трех тысяч новобранцев, из них 700 человек из Нижнего Новгорода.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам областного военкома Серегя Агафонова, военнослужащие-срочники не будут направляться в горячие точки. Первая отправка призванных на военную службу граждан планируется в конце апреля.

Призываться будут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Проходить службу в Президентском полку Федеральной службы охраны будут 10 человек, более 100 человек отправятся в Преображенский и Семеновский полки, около 250 призывников – в воздушно-десантные войска. Свыше 350 наших земляков будут служить в национальной гвардии России. В научные роты будут направлены 10 человек.

Андрей Репин

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