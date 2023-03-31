План на весенний призыв для Нижегородской области составит 3 тысячи человек

Из Нижегородской области весной 2023 года на срочную службу планируется призвать более трех тысяч новобранцев, из них 700 человек из Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам областного военкома Серегя Агафонова, военнослужащие-срочники не будут направляться в горячие точки. Первая отправка призванных на военную службу граждан планируется в конце апреля.

Призываться будут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Проходить службу в Президентском полку Федеральной службы охраны будут 10 человек, более 100 человек отправятся в Преображенский и Семеновский полки, около 250 призывников – в воздушно-десантные войска. Свыше 350 наших земляков будут служить в национальной гвардии России. В научные роты будут направлены 10 человек.

Андрей Репин