Налоговая служба создаст организацию гражданской обороны

Федеральная налоговая служба (ФНС) создаст собственную организацию гражданской обороны. Она будет действовать в том числе при территориальных органах ФНС. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Функции органов гражданской обороны при ФНС заключаются в «защите работников, а также материальных и культурных ценностей, находящихся в ведении и распоряжении службы и налоговых органов, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов». Управлять органом гражданской обороной будет руководитель налогового органа.

Для эвакуации работников ФНС будет создана «эвакуационная комиссия». Она займется эвакуацией работников ФНС в безопасный район загородной зоны при ведении гражданской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При ФНС будет действовать служба ответственных дежурных. Они будут оповещать о внезапном нападении противника, о введении плана гражданской обороны и защиты населения, о начале выполнения мероприятий по гражданской обороне и других сигналов гражданской обороны.

Анастасия Ларина