Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:37

Глава Удмуртии: несколько предпринимателей обратились с готовностью построить новые термы

Власти Удмуртии заинтересованы в том, чтобы сохранять и развивать любой бизнес, однако не могут повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг «Ижевских терм». Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в ходе прямого эфира телекомпании «Моя Удмуртия».

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Все очень просто: один предприниматель купил торговый центр у другого. Законы России позволяют это делать. Да, мы понимаем, вокруг кого и вокруг чего развивается ситуация — вокруг терм. Я, как глава республики, заинтересован в том, чтобы сохранить и развивать любой бизнес, однако еще раз повторюсь: новый собственник, наверное, не видит на объекте ижевских терм. Он имеет на это право»,— отметил господин Бречалов.


Отдельно руководитель региона попросил главу Ижевска проводить разъяснительные беседы с жителями. По словам Александра Бречалова, возникшее беспокойство связано с непониманием новых функций «Италмаса». «В социальных сетях пишут и про выбросы какие-то, и про опасность, и про нарушение закона. Но это все не так»,— рассказал Александр Бречалов.

Вместе с тем глава Удмуртии отметил, что закрытие терм не повлияет на внутренний туризм, поскольку тот выстраивается вокруг спортивных и культурных мероприятий.

«Но я не сомневаюсь, что термы, как объект туризма и отдыха, будет, и не только в Ижевске. Увидев ситуацию, уже несколько предпринимателей обратились с готовностью построить новые термы»,— подчеркнул господин Бречалов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...