Глава Удмуртии: несколько предпринимателей обратились с готовностью построить новые термы

Власти Удмуртии заинтересованы в том, чтобы сохранять и развивать любой бизнес, однако не могут повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг «Ижевских терм». Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в ходе прямого эфира телекомпании «Моя Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Все очень просто: один предприниматель купил торговый центр у другого. Законы России позволяют это делать. Да, мы понимаем, вокруг кого и вокруг чего развивается ситуация — вокруг терм. Я, как глава республики, заинтересован в том, чтобы сохранить и развивать любой бизнес, однако еще раз повторюсь: новый собственник, наверное, не видит на объекте ижевских терм. Он имеет на это право»,— отметил господин Бречалов.

Отдельно руководитель региона попросил главу Ижевска проводить разъяснительные беседы с жителями. По словам Александра Бречалова, возникшее беспокойство связано с непониманием новых функций «Италмаса». «В социальных сетях пишут и про выбросы какие-то, и про опасность, и про нарушение закона. Но это все не так»,— рассказал Александр Бречалов.

Вместе с тем глава Удмуртии отметил, что закрытие терм не повлияет на внутренний туризм, поскольку тот выстраивается вокруг спортивных и культурных мероприятий.

«Но я не сомневаюсь, что термы, как объект туризма и отдыха, будет, и не только в Ижевске. Увидев ситуацию, уже несколько предпринимателей обратились с готовностью построить новые термы»,— подчеркнул господин Бречалов.