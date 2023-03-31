Добровольцы СВО примут участие в параде Кубанского казачьего войска 29 апреля

Добровольцы специальной военной операции РФ на территории Украины примут участие в параде Кубанского казачьего войска 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мероприятие пройдет на Главной городской площади в честь годовщины принятия закона «О реабилитации репрессированных народов и казачества». Парадный расчет из добровольцев первым откроет шествие.

«После торжественных мероприятий они отправятся выполнять поставленные задачи по защите нашей страны»,— отметил войсковой атаман Александр Власов.

Всего в параде задействуют более 3 тыс. казаков, представителей кадетских корпусов и Союза казачьей молодежи Кубани. В ходе мероприятия к Вечному огню на Всесвятском кладбище возложат памятные гирлянды.

Анастасия Донскова

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