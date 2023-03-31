Полиция закрыла производство фальсифицированных трансформаторов

Следователи нижегородского МВД пресекли производство и сбыт фальсифицированных силовых трансформаторов в Кстове, сообщили в областном управлении полиции. Обвинение в мошенничестве предъявлено 36-летнему директору компании, он помещен под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела фирма обвиняемого продавала восстановленное электрооборудование под видом нового по подложным документам. Для этого работники меняли в старых трансформаторах масло и красили их, маркируя логотипами известных брендов. Товар продавался по всей России.

Одним из покупателей стало федеральное казенное казенное учреждение. Через год трансформатор сгорел и полностью обесточил помещения организации. Ущерб оценили в 440 тыс. руб. – именно в такую сумму обошлась покупка старого оборудования под видом нового. Еще три проданных трансформатора стоили 2,5 млн руб.

При обысках на производстве полицейские изъяли десятки металлических шильдов с недостоверной информацией о дате изготовления оборудования, 48 «обновленных» трансформаторов, а также печати и документы. Обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Владимир Зубарев