АКРА вновь подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сохранило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU), с прогнозом «Стабильный». Подтверждена высокая кредитоспособность региона, сообщает пресс-служба министерства финансов области

По словам главы ведомства Андрея Пшеницыина, этот уровень кредитного рейтинга сохраняется с декабря 2019 года. «Стабильный» прогноз предполагает, что с высокой долей вероятности он останется неизменным на горизонте 12-18 месяцев. «Сейчас регион максимально близок к наивысшей оценке по рейтинговой шкале АКРА – мы буквально в одном шаге, что говорит о неизменной стабильности и надежности региона, как заемщика»,– сказал министр финансов Челябинской области.

По данными АКРА, текущий кредитный рейтинг региона обусловлен низким уровнем долговой нагрузки при незначительных рисках рефинансирования обязательств, а также высокой операционной эффективностью бюджета в совокупности с гибкостью его расходов. По мнению аналитиков, у региона достаточно накопленной ликвидности – остатков собственных средств, чтобы профинансировать значительную часть дефицита бюджета в 2023 году и погасить запланированный объем долга. Оставшаяся часть дефицита будет перекрыта за счет привлечения заемных средств, в том числе льготных бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных проектов.

Челябинская область, по данным АКРА, входит в ТОП-10 регионов по уровню кредитного рейтинга.