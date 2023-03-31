Первую поставку 30 тыс тонн кузбасского угля планирует осуществить по Енисею и Севморпути

Первую опытную поставку кузбасского угля по Енисею, а затем Северным морским путем, планируется осуществить в навигацию текущего года. Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС первый заместитель руководителя администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Леонид Федоров, «планируется в навигацию 2023 года первую экспериментальную партию в 30 тыс. т угля с Кузбасса с перевалкой частично в Красноярске, частично в Лесосибирске доставить в район Усть-Порта, перегрузить на морское судно, или, скорее всего, два, и отправить на восток, скорее всего, в Китай».

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Совещание по этому вопросу было проведено на прошлой неделе с участием заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константина Анисимова и компании «Евраз», создана рабочая группа, отметил он.

В середине февраля Министерство транспорта РФ высказалось за использование речных портов Красноярска и Лесосибирска для организации экспортных поставок угля, а также пиломатериалов и зерна в Юго-Восточную Азию через Северный морской путь

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Игорь Лавренков, Кемерово