Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская, д. 4а, кв. 8: жилое помещение, общей площадью 42,4 кв. м (далее – Объект).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

Начальная цена продажи Объектана Аукционе составляет 1 753 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 87 650 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: +7(863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"