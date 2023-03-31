«Фанагория» инвестирует 40 млн рублей в цех по производству масла из виноградной косточки

Компания «Фанагория» строит в Краснодарском крае цех по производству масла из виноградной косточки, сообщили в пресс-службе предприятия. Инвестиции в проект составят более 40 млн руб.

Цех планируется запустить в августе. Таким образом, по итогам 2023 года «Фанагория» рассчитывает произвести не менее 150 тонн масла, что более чем в 10 раз превышает показатели 2021 года.

Помимо производства масла из виноградной косточки, компания также планирует наладить выпуск биогумуса. Общая площадь перерабатывающего цеха, а также помещения для хранения и производства составит около 2 тыс. кв. м.

«Производство включает в себя все процессы от переработки сырья до розлива продукта в потребительскую тару»,— рассказал генеральный директор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

По словам господина Романишина, после получения масла первого холодного отжима на втором этапе оставшаяся виноградная кожица будет перерабатываться в биогумус.

Мощности нового цеха, по данным компании, позволят не только полностью перерабатывать виноградную выжимку, которая остается после производства самой винодельни, но и принимать на переработку жмых от других винодельческих предприятий.

Андрей Пугачев

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