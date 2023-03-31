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В Челябинске за два часа приемной кампании в первые классы подано 5 тыс. заявлений

Стартовала приемная кампания в первые классы челябинских школ на 2023-2024 учебный год. За первые два часа подано более 5 тыс. заявлений, сообщает администрация города.

На первом этапе, который в Челябинске пройдет с 1 апреля по 30 июня, школы принимают заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной территории, а также тех, у кого в учебном заведении уже учатся браться и сестры. Кроме того, документы сейчас могут подать горожане, имеющие право на предоставление места в школе вне очереди.

В мэрии подчеркивают, что кампания проходит в штатном режиме: родителей принимают в школах, информационные системы работают без сбоев. С 9 до 11 часов подано 5105 заявлений, большинство – в электронном виде. В Челябинске работает горячая линия по вопросам приема в 1 класс: 700-18-03, 700-18-07, 700-18-10, 700-20-10 (по работе информационных систем).

В этом году дату и время начала приемной кампании определяют муниципалитеты. Начало должно быть не позднее 1 апреля. В большинстве территории Челябинской области заявления начали принимать 27 марта. Первый этап продлится до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября документы можно подавать в школы вне зависимости от места проживания.

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