Саратовская область получит больше 4 млрд рублей на расселение и снос аварийного жилья

Саратовская область в этом году дополнительно получит свыше 4 млрд руб. на расселение и снос ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщили в своем Telegram-канале региональные сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выделенных денег, 4,373 млрд руб., хватит на решение жилищных проблем для шести тысяч человек (всего улучшения условий проживания ждут 28 855 жителей региона). Заменить удастся 100 тыс. кв. м аварийной и ветхой жилплощади из 524 тыс. кв. м.

В сообщении отметили, что Вячеслав Володин неоднократно высказывался за выдачу нового жилья рядом со старым, поскольку это позволит не менять привычный уклад жизни.

«Также в обязательном порядке новые микрорайоны должны включать в себя социальную инфраструктуру, чтобы не повторялись случаи, как в Ласточкине, Иволгине, Звезде, Авиаторе, Солнечном-2, где жители испытывали трудности без объектов соцсферы», — говорится в посте.

Дарья Васенина