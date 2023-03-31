Туроператор «Солвекс» объявил о прекращении деятельности после 30 лет работы

Туроператор «Солвекс» объявил о прекращении деятельности из-за невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Пресс-релиз опубликован на сайте компании 30 марта.

Гендиректор «Солвекса» Димитр Цонев назвал это решение вынужденным. По его словам, компания не может продолжать работу и расплатиться с клиентами из-за сложившейся международной обстановки. Он уточнил, что за прошедшие с начала пандемии COVID-19 три года компании удалось предоставить клиентам равнозначный турпродукт на сумму более 12 млн руб., а также вернуть более 5 млн руб. задолженности по несостоявшимся турам.

«Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 млн руб. по турам в Болгарию, а также на 800 тыс. руб. по Греции»,— сказал господин Цонев (цитата по RTN). По его словам, долг у «Солвекса» возник после банкротства туроператора «Музенидис».

Как уточнил Димитр Цонев, решение о прекращении деятельности «Солвекса» было принято после того, как Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за неосуществленные туры не будет. «В этих условиях вести туроператорскую деятельность по выездным направлениям нецелесообразно»,— добавил он.

«Солвекс» был основан в 1993 году и является одним старейших туроператоров на российском рынке. Туроператор предлагает туры по России, а также в ОАЭ, на Мальдивы, в Израиль, Словакию, Финляндию, Венгрию. Основным направлением «Солвекса» была Болгария.