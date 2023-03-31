В Башкирии принят закон, отменяющий сбор документов для льгот по капремонту

Депутаты Курултая Башкирии приняли в окончательном чтении законопроект, согласно которому граждане освобождаются от необходимости собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капремонт, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Изменения вносятся в региональный закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сегодня госуслуги переведены в онлайн-формат, отмечается в сообщении. Ведомства и подведомственные учреждения могут самостоятельно запрашивать информацию, которую можно получить в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Закон будет регулировать ситуации, когда вместо самостоятельного запроса электронных документов сотрудники министерств и ведомств требуют от граждан бумажные документы.

Закон направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову. Он вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Майя Иванова

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