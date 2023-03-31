В колонию строгого режима пытались переправить наркотики в почтовых марках

Сотрудники исправительной колонии №10 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли попытку доставить в учреждение наркотики в почтовых марках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермском краю Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермском краю

При досмотре писем, отправленных одному из осужденных, сотрудники оперативного отдела колонии почувствовали едкий запах от наклеенных на конверты почтовых марок. За наклеенными марками было найдено вещество светлого цвета, предположительно наркотического происхождения. В учреждение были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол и произвели изъятие вещества для последующего направления на экспертизу.

Исправительная колония №10 находится в поселке Всесвятская Чусовского района. Учреждение имеет строгий режим содержания, наказание здесь отбывают более 2 тыс. осужденных.