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Коммерсантъ FM
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Lancia показала тизер нового концепт-кара Emozione Pu+Ra

Компания Lancia показала тизер нового концепт-кара Emozione Pu+Ra, который продемонстрирует новый фирменный стиль итальянского автопроизводителя.

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Lancia Emozione Pu+Ra

Lancia Emozione Pu+Ra

Фото: Lancia

Lancia Emozione Pu+Ra

Lancia Emozione Pu+Ra

Фото: Lancia

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Lancia Emozione Pu+Ra

Фото: Lancia

Lancia Emozione Pu+Ra

Фото: Lancia

Как заявляет компания, новинка получит некую «инновационную круглую крышу, которая гарантирует панорамный обзор и максимальное использование естественного света». Второй отличительной чертой прототипа станут характерные круглые фонари, отсылающие к модели Lancia Stratos. Кроме того, модель получит горизонтальные линии на стеклах, символизирующие «жалюзи» спорткара Lancia Beta HPE.

Премьера нового концепт-кара Lancia Emozione Pu+Ra состоится 15 апреля. Напомним, ранее итальянская марка представила новую фирменную эмблему, которая появится на грядущих моделях компании.

Максим Вершинин

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