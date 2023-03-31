Компания Lancia показала тизер нового концепт-кара Emozione Pu+Ra, который продемонстрирует новый фирменный стиль итальянского автопроизводителя.

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Как заявляет компания, новинка получит некую «инновационную круглую крышу, которая гарантирует панорамный обзор и максимальное использование естественного света». Второй отличительной чертой прототипа станут характерные круглые фонари, отсылающие к модели Lancia Stratos. Кроме того, модель получит горизонтальные линии на стеклах, символизирующие «жалюзи» спорткара Lancia Beta HPE.

Премьера нового концепт-кара Lancia Emozione Pu+Ra состоится 15 апреля. Напомним, ранее итальянская марка представила новую фирменную эмблему, которая появится на грядущих моделях компании.

Максим Вершинин

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