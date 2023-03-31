МВД Башкирии направит на социальную рекламу и ролики о ПДД до 4,4 млн рублей

МВД по Башкирии на двух аукционах 4 апреля намерено выбрать исполнителей по созданию радиороликов и видеопрограмм о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Начальная цена контракта по трансляции радиороликов социальной рекламы на региональной радиостанции определена в 3 млн руб., а контракта по созданию цикла информационно-пропагандистской видеопрограммы для размещения на телеканале, — в 1,4 млн руб. Они будут оплачены из федерального бюджета.

Срок исполнения обоих контрактов — до конца ноября.

Десять радиороликов должны звучать в эфире двух радиоканалов, выбор которых необходимо согласовать с МВД. Каждый радиоканал должен вещать в FM диапазоне с охватом аудитории радиослушателей не менее 2,8 млн чел. Длительность каждого ролика должна составлять 20 сек., их необходимо транслировать по два раза в день на двух радиоканалах. Необходимо создать ролики: «Центр ДТП», «Аутотренинг», «16 метров», «Гадалка», «Глупые вопросы» «Новогоднее стихотворение», «Вопрос водителю» и другие.

Видеопрограмм также должно быть десять, длительностью 13 мин. каждая, они должны выходить в эфир раз в месяц как минимум на двух телеканалах и повторяться на каждом из них еще по два раза. Тематика эфиров, кандидатуры автора, режиссера и ведущего должны быть согласованы с МВД. Видеопрограммы должны быть актуальными и соответствовать времени подготовки, архивные съемки можно использовать только по согласованию с заказчиком.

Майя Иванова

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