Реконструкцию вокзала Пермь II отложили на 2024 год

Начало работ по реконструкции вокзала Пермь II перенесут на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу краевого минтранса Сергея Вешнякова. Ранее планировалось, что модернизация вокзала начнется в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«По планам, в 2023 году РЖД должны закончить проектирование (вокзала и ТПУ.— «Ъ-Прикамье»). Скорее всего, начало строительства будет в 2024 году, завершить планируется за три года»,— рассказал господин Вешняков.

Реконструкция вокзала — часть совместного проекта Пермского края и ОАО «Российские железные дороги» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Без учета реконструкции вокзала он ранее оценивался в 2,5 млрд руб.