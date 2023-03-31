В больницах и соцучреждениях Челябинской области отменили карантин по гриппу

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов отменил карантин по гриппу и ОРВИ. Постановление о введении ограничительных мероприятий медицинских и социальных учреждениях региона от 7 декабря 2022 года признано утратившим силу. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Решение принято в связи с завершением эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области. С 20 по 26 марта медики зафиксировали 24,8 тыс. случаев заболевания, что на 8,6% меньше, чем за предыдущую неделю, и на 22% ниже эпидпорога.