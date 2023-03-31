В Краснодаре задержали подозреваемых в краже 15 млн рублей из багажника авто

В Прикубанском округе Краснодара задержали двух подозреваемых в краже денег в сумме 15 млн руб. из припаркованного авто. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

С информацией о преступлении в правоохранительные органы обратился местный житель. Он сообщил, что из багажника его автомобиля была похищена сумка с наличностью.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели транспортное средство и не обнаружили следов взлома замка»,— говорится в сообщении.

Полицейские установили, что к краже причастны 47-летний житель Волгограда и 39-летний приезжий из Воронежа. Злоумышленников задержали по месту их проживания. Их доставили в Краснодар для дальнейшего разбирательства. На время предварительного расследования мужчин заключили под стражу.

Анастасия Донскова

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