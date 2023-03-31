Противопожарный режим в Татарстане решили ввести с 17 апреля

Власти Татарстана решили ввести особый противопожарный режим в регионе с 17 апреля. Это следует из постановления Кабмина республики.

В частности, согласно документу, в это время татарстанцам запрещено сжигать отходы, траву мусор, разводить костры. При этом органы госвласти обязаны принимать меры по очистке территорий подведомственных объектов от сухой травы и мусора. Также они должны проверять работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения и ограничить проведение пожароопасных работ.

В документе отмечается, что завершится противопожарный режим в Татарстане в этом году 10 мая.

Ранее сообщалось, что в Татарстане противопожарный режим стартует с 25 апреля. Однако из-за погодных условий его пришлось ввести раньше обычного срока.

Напомним, в прошлом году в Татарстане противопожарный режим был введен 25 апреля. Он действовал до 15 мая.

"Ъ-Казань"