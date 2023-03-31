В Иркутске на 11 лет осудили вербовщика террористической группировки

Военный суд в Иркутске рассмотрел уголовное дело сторонника запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». За содействие террористической деятельности и публичные призывы к ее осуществлению (ст. 205.1 и 205.2 УК РФ) его приговорили к 11 годам в исправительной колонии строго режима, сообщили в иркутском управлении Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, в 2015 году в Иркутске обвиняемый вербовал троих своих знакомых в ряды диверсионно-террористической группы, участником которой являлся, а также в запрещенную группировку. Кроме того, говорится в деле, в 2019 году обвиняемый, находясь в исправительной колонии №9 в Пермском крае, публиковал в соцсетях посты с оправданием терроризма и призывал к террористической деятельности.

Преступная деятельность злоумышленника была пресечена в июне 2022 года сотрудниками иркутских управлений ФСБ и МВД.

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Илья Николаев