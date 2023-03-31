В ТРК «Семья» откроется магазин российского бренда NOUN

В пермском ТРК «Семья» откроется первый в городе отдел российского бренда одежды NOUN. Как сообщают в торгово-развлекательном центре, NOUN работает по концепции fast fashion — быстрая мода. Новые коллекции женской одежды компания выпускает небольшим тиражом каждую неделю. Магазин NOUN разместится на 400 кв. м на третьем этаже I очереди ТРК. Запуск нового отдела в «Семье» намечен на середину апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Бренд NOUN основан в 2017 году, магазины сети работают в 14 городах РФ. Компания производит одежду на собственной фабрике в России и на предприятиях партнеров.

Кроме того, на втором этаже «Семьи» в новой флагманской концепции откроется магазин Love Republic. Переехав в новое помещение, Love Republic сможет вдвое расширить свою площадь — до 596 кв. м. Love Republic — российский бренд одежды, входит в состав Melon Fashion Group. Сеть Love Republic насчитывает 156 магазинов в четырех странах. Этот обновленный магазин откроется в ТРК в середине апреля.