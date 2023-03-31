Авиакомпания NordStar запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Норильск и Сочи

С конца апреля 2023 года авиакомпания NordStar начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Норильск. По данным пресс-службы нижегородского аэропорта рейсы будут еженедельными, по пятницам. Отправление из Нижнего Новгорода в 03:45, прибытие в Красноярский край в 11:45. Обратный вылет в 15:35, прибытие в столицу Нижний Новгород в 15:40. Время указано местное для каждого аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также с 18 мая NordStar будет летать из Нижнего Новгорода в Сочи. Этот маршрут станет новым для авиаперевозчика. Вылеты из Нижнего Новгорода будут один раз в неделю по четвергам в 17:30, прибытие в Краснодарский край – в 21:15. Обратно рейсы в этот же день в 22:15, прибытие в 01:55. Все рейсы авиакомпания будет выполнять на самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Андрей Репин