Лекарства вышли в мир

Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer и ЗАО «Березовский фармацевтический завод» (завод Lekas) заключили мировое соглашение в суде. Предметом спора стали исключительные права на использование соединения «ривароксабан». Иностранная корпорация обратилась в суд после того, как уральский завод зарегистрировал препарат «Ривароксабан Лекас». Юристы считают, что компании попытались найти баланс, а также оценили риски, которые могли возникнуть при патентном споре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Корпорация Bayer (Байер Интеллектуэль Проперти ГмбХ) подала исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области к ЗАО «Березовский фармацевтический завод» (завод Lekas) о запрете использования исключительных прав на изобретение в декабре прошлого года. В качестве третьего лица был привлечен Минздрав РФ. Как указано в материалах суда, компания требовала запретить использование охраняемое патентом РФ изобретения. А именно – изготовлять, применять, продавать лекарственный препарат «Ривароксабан ЛЕКАС».

Как поясняли «Ъ-Урал» в пресс-службе российского представительства Bayer, концерн обладает исключительным правом на использование соединения, известного под международным непатентованным наименованием «ривароксабан» (пероральный антикоагулянт, в частности используется для лечения тромбоза и легочной эмболии). В России оно защищено патентом на изобретение, действующим до 4 декабря 2024 года.

«Предметом иска стали действия Lekas, нарушающие и создающие угрозу нарушения исключительного права на изобретение Bayer, а именно: регистрация лекарственного препарата "Ривароксабан Лекас" в госреестре лекарственных средств РФ, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот»,— рассказали ранее в пресс-службе.

В корпорации отметили, что Bayer предупреждал Lekas о потенциальном нарушении ее исключительного права на изобретение.

Как указано в госреестре лекарственных препаратов РФ, Березовский фармзавод получил регистрационное удостоверение на «Ривароксабан Лекас» 13 апреля 2021 года, переоформлено в мае 2022 года. Данное удостоверение будет действовать до 31 декабря 2025 года. Согласно реестру, предельная цена упаковки из 30 таблеток (15 мг) составляет 2126 руб., из 50 (20 мг) — 3544 руб. Отметим, что на сайте завода Lekas указанный препарат в каталоге не представлен. Корпорация Bayer выпускает данный лекарственный препарат под маркой «Ксарелто».

Как сообщал РБК, в конце прошло года, препарат «Ксарелто» стал вторым по объемам закупок (почти 32,8 млрд руб.) лекарством от COVID-19 в российском госсекторе за три неполных года пандемии коронавируса, а также вторым по объемам продаж в аптеках (почти 39 млрд руб.).

В пресс-службе российского представительства Bayer отказались комментировать мировое соглашение. Представители Березовского фармзавода на момент публикации материала на запрос не ответили.

По словам партнера, руководителя практики по защите интеллектуальной собственности в сети «Интернет» Semenov&Pevzner Екатерины Калиничевой, если брать в совокупности все споры по интеллектуальным правам в арбитражных судах, то дела чаще рассматриваются в пользу той или иной стороны. Хотя, заключение мирового соглашения нельзя назвать совсем редкостью.

«В данной конкретной сфере, когда все понимают, что медицина затрагивает интересы простых граждан, необходимо найти баланс между безусловным запретом на незаконное использование чужой интеллектуальной собственности и обеспечением населения доступными лекарственными препаратами»,— прокомментировал «Ъ-Урал» руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

Как отметил адвокат и патентный поверенный, управляющий партнер КА «Дедков и партнеры» Евгений Дедков, патентные споры относятся к категории очень сложных дел.

«Патент на изобретение – это охранный документ, который выдается на 20 лет, но патент является юридически оспоримым. На практике в большинстве случае, если патентообладатель атакует конкурента иском в суд, ссылаясь на нарушение патента, то ответчик оспаривает сам патент в Палате по патентным спорам с последующим рассмотрением этого спора в Суде по интеллектуальным правам.

Патентные споры — это долго и дорого. Если сторона уверена, что ее позиция правильная в споре и только полной победой будут защищены ее экономические интересы, а также обладает необходимыми ресурсами для ведения затяжных разбирательств, то, такие суды идут до конца. Однако в ряде случаев возможно достижение межу сторонами компромисса и окончание разбирательств путем заключения мирового или медиативного соглашения», — рассказал господин Дедков.

Мария Игнатова

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