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обновлено 10:13

Выручка МУП «Пермгорэлектротранс» выросла в 2022 году на 36 млн рублей

Выручка МУП «Пермгорэлектротранс» в 2022 году составила 1,491 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 36 млн руб. Затраты предприятия в 2022 году составили около 1,795 млрд руб. Об этом сообщается на сайте мэрии Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За последние полгода предприятие приступило к обслуживанию четырех автобусных маршрутов. Таким образом, сейчас МУП обслуживает все трамвайные маршруты города, а также автобусные: №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62 и 63. В 2022 году по программе «Безопасные качественные дороги» для обслуживания пассажиров было приобретено 64 новых автобуса НЕФАЗ, сейчас они работают на городских маршрутах.

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