В Тутаеве установят фонтан в виде лодки с парусом

В Тутаевском районе Ярославской области объявлен аукцион по поиску подрядчика по установке фонтана в виде лодки с парусом. Условия торгов размещены в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект фонтана в Тутаеве

Фото: ЕИС «Закупки» Проект фонтана в Тутаеве

Фото: ЕИС «Закупки»

Сооружение планируется разместить на Юбилейной площади Тутаева. Стоимость фонтана с установкой и наладкой сетей — 8,77 млн руб.

«Фонтан состоит из металлической конструкции длиной 7 м, шириной 3 м в виде лодки с парусом высотой 6 м и бортами высотой 1,5 м, с наличием погружной чаши длиной 9 м, шириной 6 м, глубиной 0,32 м и площадью зеркала воды в чаше 42,4 кв. м»,— отмечается в проекте контракта с будущим установщиком объекта.

Подрядная организация должна определиться 10 апреля. Работы планируется начать 1 мая, а завершить установку к 22 августа 2023 года.

Андрей Иванов