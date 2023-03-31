Из-за паводка на дорогах в Алтайском крае ограничено движение

В Алтайском крае введены временные ограничения движения на дорожных участках, сообщает министерство транспорта региона.

Временные ограничения введены на участке дороги Новичиха-Поломошное-Лобаниха-Клепичиха Новичихинского района. По информации минтранса, движение отсутствует из-за «размыва земляного полотна и дорожной одежды». Дорожные службы сообщают, что на участке выставлены предупреждающие знаки.

Кроме того ограничение движения введено на участках дорог Калманка – Жданово – Новобарнаулка и Алейск-Безголосово-К-13. Минтранс сообщает, что держит на контроле паводковую обстановку на дорогах региона.

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Сергей Балин