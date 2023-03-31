В Башкирии за год цены на товары и услуги в среднем выросли на 9,7%

В феврале текущего года в среднем цены на товары и услуги в Башкирии выросли по сравнению с февралем 2022 года на 9,7%, сообщает Башстат. Сельскохозяйственная продукция за год подрожала на 0,3%, а цены на затраты и услуги инвестиционного назначения выросли на 15,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом цены производителей промышленных товаров за год снизились на 18,4%, в том числе цены на внутрироссийском рынке упали на 11%, на экспорт — на 35,5%.

По сравнению с декабрем прошлого года товары и услуги подорожали на 0,8%. Цены на продовольственные товары с начала года увеличилась на 1,6%, на услуги — на 1%, непродовольственные товары остались на прежнем уровне.

Майя Иванова

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