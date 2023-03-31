22% компаний Ижевска блокируют доступ к соцсетям для сотрудников в офисе

В столице Удмуртии в 22% компаний, участвующих в опросе, блокируют доступ сотрудникам в соцсети с рабочих мест, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом какие-либо ограничения, накладывающие запрет на поведение работников в социальных сетях, отсутствуют у четырех компаний из десяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вместе с тем замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали 6% опрошенных ижевчан. Причем мужчины получают замечания чаще женщин — 7 и 4% соответственно. Однако большинству экономически активных граждан не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями.