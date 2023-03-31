Опрос SuperJob показал, что 48% краснодарских работодателей не считают целесообразным применение детектора лжи для своих сотрудников из-за его высокой стоимости и неточности метода. Однако, как стало известно «Ъ-Кубань», в некоторых крупных компаниях региона работники проходят ежегодное тестирование на полиграфе. Насколько эта процедура законна и какие права есть у сотрудников при проверке на детекторе лжи, рассказал краснодарский адвокат Роман Поленов.



Роман Поленов

Фото: предоставлено автором

«Применение полиграфа не нарушает трудового законодательства, но и не обязательно к исполнению, а носит добровольный характер. Правовых последствий при отказе от проверки на полиграфе не предусмотрено. Иначе говоря, отказ не может быть основанием ни для отказа в трудоустройстве, ни для наложения каких-либо взысканий, но руководство может мотивировать свою позицию другими причинами.

Также существуют запреты, касающиеся подобных проверок, в отношении определенных категорий граждан. Ее не должны проходить: беременные; несовершеннолетние; граждане, страдающие расстройствами психики; лица, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания или болезни органов дыхания; граждане, находящиеся под воздействием наркотиков или алкоголя.

Статья 86 ТК РФ «О персональных данных» №152-Ф3 предполагает добровольное письменное согласие работника на такую проверку. При этом форма такого согласия разрабатывается каждым предприятием самостоятельно.

В согласии должны быть отражены следующие данные: список вопросов, которые будут поставлены во время тестирования с помощью полиграфа при поступлении на должность или проверке действующих работников; право работника на прекращение проверки по его желанию в любой момент; обязательство нанимателя в использовании сведений, полученных при тестировании, исключительно в рабочих целях.

Кроме того, есть ограничение, связанное с содержанием вопросов, которые будут задаваться во время тестирования с помощью полиграфа новым или действующим сотрудникам. Перед работником не должны ставиться вопросы, касающиеся его политической позиции, состояния здоровья, расы и национальности, личной жизни, взглядов на философию и религию. Такие вопросы могут быть заданы лишь в том случае, когда гражданин письменно выразил согласие использовать их.

Сами данные, полученные в ходе тестирования, согласно положениям закона №152-Ф3, относятся к персональным и не подлежат разглашению».

Читайте нас в Telegram