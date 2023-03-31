На парковке гипермаркета в Казани полицейский выстрелил в подозреваемого в мошенничестве

В Казани на парковке магазина «Лента» полицейскому пришлось стрелять в мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Полицейский прибыл туда для задержания подозреваемого. Но позже выяснилось, что последний был вооружен. Тогда оба взяли в руки оружие, но полицейскому удалось выстрелить первым, после чего он задержал подозреваемого.

Подозреваемого доставили в больницу с ранением бедра.

В данный момент полиция проводит служебную проверку. По предварительным данным, применение оружия полицейским было правомерным.

"Ъ-Казань"