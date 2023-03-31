«Садоводы Кубани» расскажут, как снизить себестоимость выращивания плодов

В рамках ежегодной гала-конференции «Абрикос», которая пройдет 27-28 апреля в городе-курорте Геленджике, садоводы обсудят возможности снижения себестоимости выращивания плодовой продукции и повышения конкурентоспособности предприятий. Организаторы мероприятия – союз «Садоводы Кубани» и газета «Земля и жизнь».

Себестоимость производства плодовой продукции в среднем растет на 15% ежегодно, рассказал «Ъ-Кубань» генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. Основной статьей расходов являются средства защиты растений и удобрения. За последние три года по отдельным позициям средства защиты выросли почти в 1,5-2,0 раза. На 50% и более подорожали удобрения, тара. Это очень большой скачок. Также выросла стоимость сельхозтехники, запчастей, увеличилась оплата труда.

«Подорожало все, что мы используем в производстве, – подчеркнул Николай Щербаков. – Еще 3-4 года назад себестоимость доходила до 28-30 рублей за килограмм. Сейчас она уже более 40 рублей. При этом увеличение себестоимости значительно опережает рост отпускных цен на готовую плодовую продукцию».

По словам господина Щербакова, себестоимость производства можно снизить урожаем. Чем больше будет урожая, тем ниже получится себестоимость. Имеет значение и качество плодов.

«Для улучшения товарных качеств плодов мы подбираем сорта, которые лучше всего подходят для региона, зоны и конкретного участка – комментирует генеральный директор союза «Садоводы Кубани». – Проводим мониторинг развития болезней и вредителей, улучшаем агротехнику выращивания. Словом, занимаемся этим вопросом комплексно. Здесь важен системный подход.

Крупные садоводческие хозяйства, у которых есть фруктохранилища, холодильники, линии для доработки плодов, реализуют 70-80% готовой продукции через торговые сети или перекупщиков. А вот малые хозяйства, у которых такой возможности нет, вынуждены продавать свою продукцию в период массового сбора в октябре-ноябре ниже себестоимости пояснил Николай Щербаков.

По словам генерального директора союза «Садоводы Кубани», плодовая продукция местного производства более качественная, чем зарубежная. У местных яблок присутствует вкус, аромат, в них гораздо меньше «химии». В Польше, например, делают до 50 обработок химикатами в год. Однако на прилавках торговых сетях внешне особой разницы потребители не видят. Покупают то, что дешевле. Происхождение яблок на прилавках в сетях узнать невозможно. Зато на ярмарках продается местная плодовая продукция.

«Основной конкурент для нас – Польша, которая завозит к нам свою продукцию через третьи страны, – говорит Николай Щербаков. – Там выращивают до 5 млн тонн яблок в год. В России – до 1,5 млн тонн. В Польше хорошо развиты супер-интенсивные технологии, климат мягче, чем у нас. Урожайность по отдельным сортам может быть в два раза выше, а себестоимость, как следствие, ниже, на отдельные сорта – до 10 рублей. Например, себестоимость сорта Айдаред в период массового сбора урожая – всего лишь 7-8 рублей. Нет никаких проблем и с фруктохранилищами. Яблоки они выращивать умеют».

По сравнению с зарубежными производителями у отечественных садоводов неравные конкурентные условия, считает собеседник «Ъ-Кубань». Правительство должно защищать российских производителей. Николай Щербаков предлагает в момент массового сбора плодов и реализации урожая полностью ограничить импорт. По его мнению, присутствие импорта выгодно торговым сетям из-за его дешевизны, но не выгодно местным садоводам. При отсутствии плодовой продукции из-за рубежа, российские садоводы способны обеспечивать отечественный рынок с сентября по конец апреля.

«Средняя отпускная цена наших яблок в 2020-22 годах составляла 47 рублей. При отсутствии импорта мы сможем отпускать яблоки торговым сетям на 10 рублей дороже, чем сегодня. При этом конечный потребитель от этого не пострадает, – заверил Николай Щербаков. – Чтобы выживать и развиваться, нам нужна отпускная цена хотя бы в 57 рублей. А на данный момент запас прочности у многих садоводческих предприятий заканчивается. Разрыв в себестоимости и отпускной цене с каждым годом растет. И это ставит садоводческие хозяйства на грань выживания».

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