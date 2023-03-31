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обновлено 09:28

Проект нового моста через Каму отправят на экспертизу в апреле

Проект строительства третьего моста через Каму в Перми готов, в ближайшее время его отправят на экспертизу. Об этом ТАСС сообщил глава краевого минтранса Сергей Вешняков.

«Проектирование [третьего автомобильного моста через Каму] завершено. Мы в апреле должны зайти в госэкспертизу, а в течение двух-трех месяцев — получить ее положительное заключение. Планы — в 2024 году зайти в строительство»,— сказал господин Вешняков.

Ранее краевые власти определились с местом строительства третьего моста через Каму. Его створ пройдет через площадь Гайдара. Победителем конкурса на проектирование моста ранее стало ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составила 605,5 млн руб. Стоимость инженерного сооружения обойдется в 43 млрд руб.

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