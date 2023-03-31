Просроченные кредиторские долги компаний Челябинской области выросли на 21% за год

В Челябинской области растет кредиторская задолженность организаций, в том числе просроченная. В январе 2023 года она составила 40,9 млрд руб., что на 7,3 млрд или 21% больше января 2022 года. Такие данные опубликовал Челябинскстат.

Общий объем кредиторской задолженности за год вырос на 141 млрд руб. и достиг 920,3 млрд (779 млрд в январе 2022 года). Из них 906,2 млрд – это долг по кредитам банков и займам. Просроченная задолженность по ним составляет 27,1 млрд. По сравнению с январем 2022 года, долги перед банками сократились на 8% или 80 млрд руб., просроченные – почти на 12% или 3,6 млрд. Однако сейчас кредиторская задолженность компаний Челябинской области превышает дебиторскую на 9 млрд руб. Год назад дебиторка была больше кредиторки на 32,4 млрд.

В январе этого года сохранилась тенденция сокращения прибыли компаний Челябинской области. За месяц ее объем составил 33,3 млрд руб., что почти на 4% или 1,3 млрд руб. меньше, чем год назад (34,6 млрд). Убытки тоже снизились – с 10 млрд до 3,7 млрд руб. Доля прибыльных организаций в январе составила 68,5% от общего количества. Год назад было 65,8%.