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Коммерсантъ FM
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Более 116 тыс. абонентов остались без света в ЛНР из-за снегопада

В Луганской народной республике более 116 тыс. абонентов остались без электричества из-за непогоды. Как сообщают в МЧС ЛНР, причиной этого стал сильный снегопад на юге России.

«По состоянию на 06:00 31 марта без электроснабжения остаются 116 174 бытовых абонента в 205 населенных пунктах (зафиксировано 148 аварийных ситуаций); без электроснабжения насосные станции, котельные, социально значимые объекты»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, без света остались часть жителей Луганска, Лисичанска и Алчевска. Сейчас ведется работа по устранению последствий непогоды, поясняют в МЧС ЛНР. Днем 30 марта юг России накрыл циклон. Он охватил Ростовскую область и республики Донбасса. Выпали обильные осадки в виде снега, местами был сильный ветер.

Александр Кислов

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