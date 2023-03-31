В Кетовском районе полицейского задержали за мошенничество на 200 тыс. рублей

Против оперуполномоченного отдела МВД России по Кетовскому району возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он пообещал местному жителю за деньги помочь избежать наказания по уголовному делу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщают в управлении СК России по Курганской области.

По версии следствия, полицейский, который был в доверительных отношениях с одним из местных жителей, предложил тому помочь избежать назначения наказания по уголовному делу. Оперуполномоченный соврал ему, что якобы обо всем договорился с судьей, за что попросил 200 тыс. руб. После получения денег полицейского задержали сотрудники управления ФСБ по Курганской области.

Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.