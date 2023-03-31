В Красноярске будут судить двух мужчин, укравших из супермаркета дюжину банок шоколадной пасты

Полиция Красноярска завершила расследование дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в краже сладостей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным следствия, летом 2022 года в дежурную часть полиции обратился представитель супермаркета. Он рассказал, что из магазина было похищено 12 банок шоколадной пасты. Следствие установило, что вечером в супермаркет зашли двое мужчин. Они проследовали в отдел с кондитерскими изделиями и пока за их действиями никто не наблюдал, похитили с полки 12 банок шоколадной пасты и скрылись.

Стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления 25-летний и 23-летний красноярцы. Задержанные признались, что вернувшись домой, они съели шесть банок, а остальные выбросили в мусоропровод. По ч.2 ст.158 УК РФ (кража группой лиц) им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Илья Николаев