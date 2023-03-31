Ижевская компания получила грант на развитие производства по выпуску продукции для КАМАЗа

Научно-производственная фирма «Евродеталь» из Ижевска стала победителем в грантовой программе «доращивания» в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Она предполагает помощь российским технологическим компаниям, которые реализуют проекты под нужды крупных российских корпораций. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Ижевское предприятие получило 30 млн руб. на проект по созданию производства труб для автомобильной промышленности. Продукция будет изготавливаться для компании «КАМАЗ».

«Евродеталь» занимается производством и обработкой металлопроката, научно-исследовательскими и конструкторскими разработками в области металлообработки и станкостроения.

«В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" специалисты Корпорации развития Удмуртии консультировали предприятие по вопросам подачи заявки и помогли подготовить документы к конкурсу. Теперь компания сможет доработать продукт под технические требования крупного заказчика — компании "КАМАЗ". В этом году мы также можем помочь производственным предприятиям Удмуртии с оформлением заявки на грант»,— рассказал временно исполняющий обязанности директора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Владимир Смирнов.

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