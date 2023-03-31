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Пермское предприятие разработало аналог немецкой системы

Пермское предприятие «Меридиан» разработало импортозамещающий механизм для роботизированной системы укладки и паллетирования готовых изделий на производстве. Как рассказали в «Меридиане», механизм линейных приводов, применяемый на предприятиях в разных отрослях, разработал конструкторский отдел компании с помощью реверсивного инжиниринга.

Над механизмом линейных приводов специалисты «Меридиана» работали в 2022 году. Разработка пермского предприятия стала аналогом системы немецкой компании FESTO, которая сейчас не поставляется в Россию. Конструкция пермского предприятия адаптирована под текущие условия. Если для импортного комплекта линейного привода детали поставляются единым блоком, то решение, сконструированное «Меридианом», позволяет ремонтировать установку, используя имеющиеся в наличии комплектующие. Механизм линейных приводов, разработанный «Меридианом», скоординирован программным обеспечением собственной разработки. Технологию уже успешно применяют на предприятиях пищевой промышленности для укладки готовой продукции: напитков, мясных полуфабрикатов, молочной продукции и кондитерских изделий.

В «Меридиане» подчеркивают, что профессиональный реверс-инжиниринг, который практикуют в компании, позволяет заместить даже самое сложное, высокотехнологичное импортное оборудование. Реверс-инжиниринг включает сканирование образца, изучение сопрягаемых элементов, внесение изменений в геометрию конструкции на основе собственного опыта. С помощью такого подхода разработчики могут получить оборудование даже более высокого уровня по своим техническим характеристикам.

ООО «Меридиан»

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