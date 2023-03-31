После проверки прокуратуры минздрав Башкирии закупил лекарства для больных псориазом

Прокуратура Башкирии внесла представление министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину по поводу отсутствия лекарств для больных псориазом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Установлено, что на момент проверки в аптечной сети ГУП «Башфармация» на складах и в пунктах отпуска необходимого препарата не было, рецепты на его получение находились на отсроченном обслуживании. Минздрав не организовал закупки медикаментов, что создавало угрозу дальнейшего обеспечения пациентов, которым их прием необходим по жизненным показаниям, говорится в сообщении.

После внесения представления министерство провело дополнительную закупку на 10 млн руб., в настоящее время препарат поставлен в аптеки.

Влада Шипилова

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