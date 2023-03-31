Продажи автомобилей с пробегом в Удмуртии выросли почти на 7%

Продажи автомобилей с пробегом в первом квартале 2023 года в Удмуртии выросли на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Авито Авто. В среднем в январе – марте 2023 года их предлагали за 465 тыс. руб., это на 10,7% дороже, чем в четвертом квартале 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России продажи автомобилей с пробегом выросли на 18,6% по сравнению с прошлым годом. Цены выросли в среднем по сравнению с четвертым кварталом 2022 года на 12,2% до 550 тыс. руб.

Самым востребованным автомобилем с пробегом свыше 3 млн руб., по данным сервиса, стал Toyota Land Cruiser. В сегменте авто от 1,5 до 3 млн руб. лидировала Mazda CX-5, лучше всего среди автомобилей стоимостью до 1,5 млн руб. продавалась LADA Granta.

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