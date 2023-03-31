Двух магнитогорцев осудили за организацию фиктивных браков для мигрантов

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал двух местных жителей виновными в организации канала незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Каждый приговорен к двум годам уловного лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что магнитогорцы устраивали фиктивные браки граждан России с иностранцами. Кроме того, они находили собственников жилья, согласных за вознаграждение фиктивно регистрировать мигрантов, чтобы они могли продлить срок своего нахождения в России и получить разрешений на временное пребывание в упрощенном порядке. Часть денег от клиентов-иностранцев соучастники отдавали россиянам, фиктивно вступавшим в брак, часть – оставляли себе за услуги.

Приговор суда вступил в силу. В феврале этого года Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по аналогичному делу: двух фигурантов осудили к двум годам условного лишения свободы со штрафом до 100 тыс. руб. каждого.