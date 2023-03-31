На обслуживание недостроенных станций метро в Челябинске направят 162 млн рублей

Объявили аукцион по поиску подрядчика для содержания станций и строительных площадок незавершенного метро в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 162 млн руб. Прием заявок ведется до 7 апреля, итоги подведут 10 апреля, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнителю нужно будет содержать станции «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», стройплощадку «Портал электродепо», площадки стволов и шахты, расположенные в Центральном, Калининском и Курчатовском районах. Подрядчику предстоит организовать дежурство слесарей для устранения возникающих неисправностей, обслуживать пути, вентиляционные шахты и расположенное на объектах оборудование. Выполнять работы нужно будет до конца этого года.