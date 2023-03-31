Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На обслуживание недостроенных станций метро в Челябинске направят 162 млн рублей

Объявили аукцион по поиску подрядчика для содержания станций и строительных площадок незавершенного метро в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 162 млн руб. Прием заявок ведется до 7 апреля, итоги подведут 10 апреля, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнителю нужно будет содержать станции «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», стройплощадку «Портал электродепо», площадки стволов и шахты, расположенные в Центральном, Калининском и Курчатовском районах. Подрядчику предстоит организовать дежурство слесарей для устранения возникающих неисправностей, обслуживать пути, вентиляционные шахты и расположенное на объектах оборудование. Выполнять работы нужно будет до конца этого года.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...