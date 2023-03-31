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Губернаторы Саратовской и Ульяновской областей обсудили сотрудничество регионов

В Саратовскую область прибыла делегация из Ульяновской. Главы регионов обсудили вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба саратовского правительства.

Делегация из Ульяновской области в составе более чем 20 представителей промышленных предприятий посетила несколько саратовских производств, которые могли бы представить для них интерес.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи с главой Ульяновской области Алексеем Русских отметил, что за девять месяцев прошлого года товарооборот между регионами составил порядка 5 млрд руб.

«Вижу перспективы нашего сотрудничества, в первую очередь, в авиационном приборостроении, автомобилестроении», — обозначил господин Бусаргин.

Алексей Русских уточнил, что делегация заинтересовалась некоторыми используемыми на региональных предприятиях технологиями.

«Саратовцев заинтересовали наши компетенции по механообоработке, поставкам режущего инструмента, высокоточным датчикам давления», — также отметил господин Русских.

Дарья Васенина

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